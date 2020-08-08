Видео: рязанец Кучаев забил за ЦСКА в матче против «Химок»
ЦСКА встретился на выезде с «Химками» в рамках нового сезона Российской премьер-лиги.
В субботу, 8 августа, футбольный клуб ЦСКА встретился на выезде с «Химками» в рамках нового сезона Российской премьер-лиги.
На 18-й минуте матча отличился рязанец Константин Кучаев — 22-летний полузащитник отправил мяч в ворота соперников. На 45-й минуте Кучаев отдал голевую передачу — второй гол за ЦСКА забил Алан Дзагоев.
Матч закончился со счетом 2-0 в пользу армейцев.
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