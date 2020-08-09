В Шиловском районе девушка на «Приоре» улетела в кювет, погибла пассажирка

Водитель и еще один пассажир в больнице.

В Шиловском районе в воскресенье, 9 августа, на 4 километре трассы Мосолово-Лесной Lada Priora улетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушка 1994 года рождения, двигаясь со стороны села Мосолово в сторону поселка Лесной, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка.

Водитель и еще один пассажир в больнице. В полиции рассказали о произошедшем. С места ДТП появилось видео.