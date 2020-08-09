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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле
Он также отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле Ефремова, который он озвучит во вторник, 11 августа. Об этом юрист Александр Добровинский заявил «Газете.ru».

«Вы все услышите во вторник, потому что произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», — пояснил защитник.

Он также отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.