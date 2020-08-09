Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле

Он также отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца анонсировал новый поворот в деле Ефремова, который он озвучит во вторник, 11 августа. Об этом юрист Александр Добровинский заявил « Газете.ru ».

«Вы все услышите во вторник, потому что произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», — пояснил защитник.

Он также отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.