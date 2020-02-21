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Мэрия ответила на обвинения в накрутке голосования «за» школу в Лесопарке на портале
«Администрация города заинтересована в проведении честного голосования по этому вопросу», — добавили в мэрии.
Опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который
Спустя сутки результаты официального опроса и голосований в соцсетях серьезно
В соцсетях появились якобы списки с рекомендациями для голосования «за» школу в Лесопарке. В администрации это
Напомним, против строительства школы в Лесопарке выступили
Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти
19 февраля на комитете гордумы депутаты
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.