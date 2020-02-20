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11:16, 20 февраля 2020 425
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Любимов поручил опросить рязанцев по поводу строительства школы в Лесопарке

Любимов поручил опросить рязанцев по поводу строительства школы в Лесопарке

Фото: Правительство Рязанской области

Николай Любимов поручил провести опрос по поводу строительства школы в Лесопарке. Горожане смогут поделиться своим мнением в течение недели на площадке портала «Наш Дом Рязань». Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор обсудил строительство школы в Лесопарке с мэром Еленой Сорокиной и главой Рязани Юлией Рокотянской.

«Вопрос строительства новой школы в районе Лесопарка очень волнует жителей, он активно обсуждается в социальных сетях. Нам важно понимать — поддерживают ли рязанцы это намерение или нет», — сказал Любимов.

Отметим, что на момент публикации новости опроса на портале «Наш Дом Рязань» не было.

Напомним, накануне депутаты «Единой России» нашли рязанцев, которым нужна школа в Лесопарке.

Против строительства школы в Лесопарке выступили градозащитники и активисты ОНФ.

Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация прислушалась к мнению общественников и исключила вариант из рассмотрения.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке.


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