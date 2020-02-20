Любимов поручил опросить рязанцев по поводу строительства школы в Лесопарке

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Фото: Правительство Рязанской области
Николай Любимов поручил провести опрос по поводу строительства школы в Лесопарке. Горожане смогут поделиться своим мнением в течение недели на площадке портала «
Губернатор обсудил строительство школы в Лесопарке с мэром Еленой Сорокиной и главой Рязани Юлией Рокотянской.
«Вопрос строительства новой школы в районе Лесопарка очень волнует жителей, он активно обсуждается в социальных сетях. Нам важно понимать — поддерживают ли рязанцы это намерение или нет», — сказал Любимов.
Отметим, что на момент публикации новости опроса на портале «
Напомним, накануне депутаты «Единой России»
Против строительства школы в Лесопарке выступили
Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.