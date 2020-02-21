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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязанская мэрия назвала провокацией опубликованные в соцсетях рекомендации по голосованию «за» школу в Лесопарке. Фотографии якобы списков с алгоритмом действий опубликовали в нескольких городских пабликах в пятницу, 21 февраля. Авторы утверждают, что получили подобные рекомендации в школах.
«Публикация не является достоверной и носит провокационный характер. Рекомендации по указанной теме в образовательных учреждениях и других подведомственных организациях не распространяются», — сообщили в администрации города.
Напомним, опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.