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15:36, 21 февраля 2020 255
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Рязанская мэрия назвала провокацией опубликованные в соцсетях рекомендации по голосованию «за» школу в Лесопарке

Рязанская мэрия назвала провокацией опубликованные в соцсетях рекомендации по голосованию «за» школу в Лесопарке

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязанская мэрия назвала провокацией опубликованные в соцсетях рекомендации по голосованию «за» школу в Лесопарке. Фотографии якобы списков с алгоритмом действий опубликовали в нескольких городских пабликах в пятницу, 21 февраля. Авторы утверждают, что получили подобные рекомендации в школах.

«Публикация не является достоверной и носит провокационный характер. Рекомендации по указанной теме в образовательных учреждениях и других подведомственных организациях не распространяются», — сообщили в администрации города.

Напомним, опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который поручил провести губернатор Николай Любимов, стартовал на портале «Наш Дом Рязань» в четверг, 20 февраля. Его итоги подведут 26 февраля.

Спустя сутки результаты официального опроса и голосований в соцсетях различаются.

Против строительства школы в Лесопарке выступили градозащитники и активисты ОНФ.

Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация прислушалась к мнению общественников и исключила вариант из рассмотрения.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке. В это же день депутаты «Единой России» нашли рязанцев, которым нужна школа в Лесопарке.

19 февраля на комитете гордумы депутаты сняли с рассмотрения вопрос о строительстве школы в Лесопарке.


© RZN.info

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Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
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