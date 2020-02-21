Рязанцы голосуют «за» и «против» школы в Лесопарке. Результаты официального опроса и голосований в соцсетях различаются

Рязанцы начали голосовать по поводу школы в Лесопарке. Результаты официального опроса и голосований в соцсетях различаются.

Опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который поручил провести губернатор Николай Любимов, стартовал на портале « Наш Дом Рязань » в четверг, 20 февраля. Его итоги подведут 26 февраля.

Днем 21 февраля количество сторонников школы в Лесопарке значительно выросло, хотя накануне ситуация была противоположной (смотрите, как менялись результаты в течение четверга в галерее).

На момент публикации новости строительство школы одобрили более половины участников опроса на портале « Наш Дом Рязань ».

Аналогичные опросы в это же время проводит RZN.info и крупные городские паблики. Результаты этих голосований пока сильно отличаются от официального опроса: так, в группе RZN.info более 78% участников голосования выступили против школы в Лесопарке.

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» эту идею не одобрили более 81% респондентов.

Среди основных претензий рязанцев — школа для жителей Кального должна находиться в этом же микрорайоне: родители возмущаются, что в противном случае дети не смогут без сопровождения ходить на занятия.

Горожане также опасаются за сохраннность Лесопарка и выражают мнения, что из-за школы «угробят последний лес, доступный для безмашинных жителей».

Спустя день рязанцы предложили аннулировать результаты опроса на портале « Наш Дом Рязань » и создать новый с необходимостью регистрации через портал «Госуслуги». Некоторые отмечают сбои в работе портала, из-за чего они не смогли зарегистрироваться и поделиться мнением.

Отметим, что на момент публикации заметки на страницу с опросом зашли более 21 тысячи человек. При этом в голосовании поучаствовали примерно три тысячи горожан.

Против строительства школы в Лесопарке выступили градозащитники и активисты ОНФ .

Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация прислушалась к мнению общественников и исключила вариант из рассмотрения.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке. В это же день депутаты «Единой России» нашли рязанцев , которым нужна школа в Лесопарке.