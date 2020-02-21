Рязанцы голосуют «за» и «против» школы в Лесопарке. Результаты официального опроса и голосований в соцсетях различаются

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Фото: Администрация Рязани
Рязанцы начали голосовать по поводу школы в Лесопарке. Результаты официального опроса и голосований в соцсетях различаются.
Опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который
Днем 21 февраля количество сторонников школы в Лесопарке значительно выросло, хотя накануне ситуация была противоположной (смотрите, как менялись результаты в течение четверга в галерее).
На момент публикации новости строительство школы одобрили более половины участников опроса на портале «
Аналогичные опросы в это же время проводит RZN.info и крупные городские паблики. Результаты этих голосований пока сильно отличаются от официального опроса: так, в группе RZN.info более 78% участников голосования выступили против школы в Лесопарке.
В группе «Новости Рязани ВКонтакте» эту идею не одобрили более 81% респондентов.
Среди основных претензий рязанцев — школа для жителей Кального должна находиться в этом же микрорайоне: родители возмущаются, что в противном случае дети не смогут без сопровождения ходить на занятия.
Горожане также опасаются за сохраннность Лесопарка и выражают мнения, что из-за школы «угробят последний лес, доступный для безмашинных жителей».
Спустя день рязанцы предложили аннулировать результаты опроса на портале «
Отметим, что на момент публикации заметки на страницу с опросом зашли более 21 тысячи человек. При этом в голосовании поучаствовали примерно три тысячи горожан.
Против строительства школы в Лесопарке выступили
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