Рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке

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В Рязани вновь намерены обсудить строительство школы в Лесопарке. Вопрос о строительстве рассмотрят на заседании гордумы в четверг, 20 февраля. Об этом РЗН. Инфо сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.
Ранее Мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация
Участок площадью 2,7 га планировали перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.
Против выступили
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