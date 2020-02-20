Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:05, 20 февраля 2020 416
 0    0

Рязанские депутаты сняли с рассмотрения вопрос о строительстве школы в Лесопарке

Рязанские депутаты сняли с рассмотрения вопрос о строительстве школы в Лесопарке

В четверг, 20 февраля, на комитет гордумы вынесли вопрос об изменениях Генплана Рязани для строительства школы в Лесопарке. Однако депутаты сняли с его с повестки до окончания опроса среди населения, который поручил провести губернатор Николай Любимов.

Тема вызвала спор, продлившийся около 40 минут. Прозвучали опасения по поводу того, что разрешение на строительство школы будет стартом для застройки зеленой зоны жилыми домами.

В числе предложений прозвучала идея присвоить лесопарковой зоне статус особо охраняемой местного значения.

По итогам обсуждения депутаты дали поручение мэрии внести в постановление, которое накладывает мораторий на застройку скверов и парков Рязани, кадастровые номера всех участков Лесопарка, чтобы далее все вопросы застройщиков решались через гордуму.

Кроме того, депутаты проголосовали за создание рабочей группы с участием общественников и представителей минприроды для проработки других возможных вариантов сохранения зеленой зоны.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Судьба физмата и вторая жизнь «Кулька». Андрей Минаев о переменах в РГУ

Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 889
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 303
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 650
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 207
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
10:24, 7 февраля 2020 1 577
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум