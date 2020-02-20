Рязанские депутаты сняли с рассмотрения вопрос о строительстве школы в Лесопарке

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В четверг, 20 февраля, на комитет гордумы вынесли вопрос об изменениях Генплана Рязани для строительства школы в Лесопарке. Однако депутаты сняли с его с повестки до окончания
Тема вызвала спор, продлившийся около 40 минут. Прозвучали опасения по поводу того, что разрешение на строительство школы будет стартом для застройки зеленой зоны жилыми домами.
В числе предложений прозвучала идея присвоить лесопарковой зоне статус особо охраняемой местного значения.
По итогам обсуждения депутаты дали поручение мэрии внести в постановление, которое накладывает мораторий на застройку скверов и парков Рязани, кадастровые номера всех участков Лесопарка, чтобы далее все вопросы застройщиков решались через гордуму.
Кроме того, депутаты проголосовали за создание рабочей группы с участием общественников и представителей минприроды для проработки других возможных вариантов сохранения зеленой зоны.
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