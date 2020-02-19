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Депутаты «Единой России» нашли рязанцев, которым нужна школа в Лесопарке. На сайте партии
Руководитель региональной партийной приемной Татьяна Панфилова рассказала о жалобах жителей микрорайона Кальное, Окского проезда и Солотчинского шоссе на переполненность школы №73, где дети учатся в три смены.
Как пояснила глава фракции «Единая Россия» в гордуме Елена Волкова, школьникам в Кальном нужны дополнительные три с половиной тысячи мест.
«В общей сложности мы изучили 10 площадок, на которых можно было бы построить школу, — пояснила Елена Волкова. — Одни участки не подходят из-за маленькой площади, другие находятся в частной собственности, для использования третьих необходимо потратить огромные деньги для переноса коммуникаций».
По ее словам, единственным подходящим участком является место за торговым центром «Круиз».
Советник главы администрации Рязани, член местного политсовета Юрий Еременко пояснил, что школу должны построить по нацпроекту. Согласно программе, ее должны спроектировать в этом году, а сдать в следующем.
«Ни по одной из других площадок мы в эти сроки не уложимся. Это значит, что деньги будут не освоены», — заявил Еременко.
Первый заглавы Рязани, председатель гордумы Лариса Максимова пояснила, что еще одну школу могут построить на месте школы-интерната на улице Макаренко, а ту перенести на территорию Шереметьево-Песоченского детского дома. Этот вопрос, по словам Максимовой, будут решать «вторым этапом».
Напомним, против строительства школы в Лесопарке выступили
Ранее мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, горадминистрация
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.