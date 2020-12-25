В аварии с автобусом в Рязанской области пострадали пятеро детей

Погибли водитель и трое пассажиров. Травмы получили 13 пассажиров автобуса. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.

В аварии с автобусом в Рязанской области пострадали пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они находятся в Скопинской ЦРБ, сообщил региональный следком.

Ранее источник РЗН. инфо сообщил, что одному пострадавшему ребенку оторвало руку.

Всего травмы получили 13 пассажиров автобуса. Погибли водитель и трое пассажиров.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек. Известно об их состоянии. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.

Часть трассы после аварии перекрыли.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.