Взрывы в рязанской воинской части сняли с дрона

Ранее сообщалось, что в рязанской воинской части за минуту раздается три взрыва.

Взрывы в рязанской воинской части сняли с дрона. Видео опубликовал Life .

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в рязанской воинской части за минуту раздается три взрыва.

Напомним, в результате пожара и взрывов пострадали люди. Сгорели более 20 домов.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело.

Минобороны сообщило, что за 11 часов число привлеченных военных увеличилось более чем в три раза. По данным на утро четверга, 8 октября, на месте работают свыше 650 человек и 194 единицы техники.