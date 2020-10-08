Из-за пожара в рязанской воинской части сгорели более 20 домов

Дома сгорели в двух населенных пунктах.

Из-за пожара в рязанской воинской части сгорело 21 строение. Об этом утром в четверг, 8 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Дома сгорели в двух населенных пунктах, находящихся поблизости от военных складов. Речь идет о Шелемишевских Хуторах и Дегтярке.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на поселок Желтухинский, в котором находится 66 жилых домов (в них живут более 430 человек).

Накануне из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов эвакуировали 2 300 человек из 14 населенных пунктов, расположенных в пятикилометровой зоне от места ЧП. В трех пунктах временного размещения остаются 86 человек, в том числе 11 детей.

Напомним, в результате пожара и взрывов пострадали люди.

В двух районах области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело.