Группировку по ликвидации пожара в рязанской воинской части увеличили

В Скопинский район приехал губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области увеличили группировку по ликвидации пожара в воинской части. С огнем борются 189 военных при помощи 38 единиц техники, четырех Ил-76 и трех вертолетов Ми-8, сообщает Минобороны.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.

В Скопинский район приехал губернатор Николай Любимов.

Фото со страницы губернатора в соцсети