Рязанцам рассказали, куда жаловаться на вонь в городе

Запахом навоза Рязань «накрыло» со вторника, 6 октября.

Рязанцам рассказали, куда жаловаться на вонь в городе. Информацию распространила общественная организация «Дышим чистым».

Информацию можно передать следующими способами:

Дежурно-диспетчерская служба: 8 (4912) 55-00-41 ;

; Телефон доверия МЧС России 8 (495) 400-99-99 ;

; Заполнить таблицу в группе «Дышим чистым»:

в группе «Дышим чистым»: Поставить отметку с жалобой на сайте.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод уже раскрывал результаты проверок воздуха.

В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.