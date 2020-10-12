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Рязанцам рассказали, куда жаловаться на вонь в городе
Запахом навоза Рязань «накрыло» со вторника, 6 октября.

Рязанцам рассказали, куда жаловаться на вонь в городе. Информацию распространила общественная организация «Дышим чистым».

  • Информацию можно передать следующими способами:
  • Дежурно-диспетчерская служба: 8 (4912) 55-00-41;
  • Телефон доверия МЧС России 8 (495) 400-99-99;
  • Заполнить таблицу в группе «Дышим чистым»:
  • Поставить отметку с жалобой на сайте.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод уже раскрывал результаты проверок воздуха.

В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.