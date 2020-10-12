Рязанцам рассказали, куда жаловаться на вонь в городе

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.
После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.
В минприроды также рассказали о результатах проверок.
Рязанский нефтезавод уже раскрывал результаты проверок воздуха.
В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.