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Прошлогодний чемпион рязанской НХЛ начал десятый сезон с разгромной победы. Обзор тура
В первом матче первого тура команда обыграла «Державу» со счетом 11:1.

Прошлогодний чемпион рязанской НХЛ «Автомобилист» начал 10-й сезон с разгромной победы. В первом матче первого тура команда обыграла «Державу» со счетом 11:1. Счет в игре открыл Сергей Баранов, авторами заброшенных шайб также стали Михаил Колганов, Игорь Иванов и Евгений Дмитриев Единственную шайбу за «Державу» забросил Сергей Тетерев, который перехватил передачу вратаря Сергея Шеколенко.

«Шкода-Рязань» обыграла «Рельеф — Центр» со счетом 2:1. Счет открыл Сергей Поляков из «Рельефа», но хоккеисты «Шкоды» смогли отыграться в меньшинстве. Во втором периоде хоккеисты «Шкоды» сравняли счет, шайбу в ворота соперников отправил Владимир Захаров. В третьем периоде отличился Георгий Агеев.

«Империя» оказалась сильнее «Динамо», матч завершился со счетом 5:2. Илья Гнездов первым поразил ворота динамовцев. Во втором периоде Геннадий Шестопалов сделал счет 0:2, а Олег Кондрашов — 0:3. Автором четвертого гола стал Алексей Ксенофонтов, а шайбу престижа за «Динамо» забросил Вячеслав Грошев. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами, отличились Вячеслав Грошев и Артем Косоруков — 2:5.

«Восход СУ-2» выиграл у «Сокола» — 6:1. Открыл счет Алексей Залеснов, а сравнял его Андрей Мельник — 1:1. Во втором периоде Юрий Шумкин вывел свою команду вперед — 1:2. Третью шайбу забросил Эдуард Султанаев.

В третьем периоде касимовцы реализовали большинство, Алексей Залеснов забросил шайбу в ворота — 1:4. Пятый гол на счету Юрия Шумкина, а затем отличился Сергей Суриков.

Во второй группе встретились два дебютанта сезона — «Сокол» (Сапожок) и «Гладиатор» (Рязань). Матч закончился со счетом 0:3 в пользу рязанцев. В первом периоде отличился Дмитрий Малахов, во втором — Александр Дорофеев. В третьем периоде разрыв увеличил Александр Бреев — 0:3.

В упорной борьбе ЛХК «Лесной» уступил «Витязю» — 3:4. Уже на первой минуте Сергей Локтев отправил шайбу в ворота «Лесного». После этого отличился Николай Горячев — 0:2. Во втором периоде ворота «Витязя» поразил Сергей Голобоких — 1:2, сравнял счет Сергей Голобоких. В третьем периоде Михаил Демин вывел «Витязь» вперед, а Сергей Степанов увеличил разрыв — 2:4. На последних минутах Сергей Голобоких сделал счет 3:4.

Встреча ЛХК «Дядьково» и «Динамо М» завершилась победой вторых — 2:5. Вадим Глушков первым отправил шайбу в ворота дядьковцев, удвоил счет Рябинкин. После этого «Динамо М» забил Сергей Корешков, однако те отыгрались дважды — отличились Вадим Глушков и Алексей Рыжов — 1:4. В заключительной двадцатиминутке дядьковцы получили шайбу в свои ворота от Лопаткина, а затем Андрей Бычков забил второй гол в ворота «Динамо М».

ЛХК «Рыбное» уступил ЛХК «Чучково» — 2:4. Открыл счет Сергей Першиков, забив рыбновцам. Николай Авдеев сравнял счет — 1:1. Чучковцы вновь вышли вперед, а победным стал выстрел Сергея Пискунова — 1:3. Рыбновцы попытались отыграться, забил Сергей Голяшов. Но подвел черту Сергей Кирюшкин, отправивший шайбу в сетку.

После трех сыгранных матчей на первое место вышла команда «Динамо М», чучковцы на второй строчке, на третьей «Витязь».