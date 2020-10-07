Рязанцам рассказали о результатах проверки «навозного» воздуха

Накануне вечером и ночью жители разных районов города массово жаловались на вонь.

Рязанцам рассказали о результатах проверки «навозного» воздуха. В среду, 7 октября, региональное минприроды отчиталось о мониторинге, который проводили накануне вечером и ночью, когда жители разных районов города массово жаловались на вонь.

«6 октября 2020 года стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом в Дашково-Песочне были выявлены превышения ПДК сероводорода», — сообщило ведомство.

Специалисты добавили, что с 21:20 до 22:00 отбор проб производился в районе Турлатово, а с 22:40 до 23:00 — на Ряжском шоссе.

«В районе Турлатово было выявлено 3 измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальное превышение зафиксировано в 21:40 и составило 20,6227 ПДКмр, — отметили сотрудники рязанского минприроды. — По адресу Ряжское шоссе результаты исследований соответствовали гигиеническим нормативам».

Чиновники уточнили, что там, где проводили замеры, нет предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору.

«Полученная информация о превышениях была оперативно направлена в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для инициирования контрольных мероприятий в отношении объекта, подлежащего федеральному экологическому надзору», — говорится в сообщении минприроды.

Полученные данные также передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.

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