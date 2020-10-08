После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц

Гибель синицы автор поста связал с проблемами с воздухом.

В Рязани вновь нашли мертвых птиц. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Гибель синицы автор поста связал с проблемами с воздухом, сказав, что «экология в Рязани зашкаливает».

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии пользователей в соцсетях и попыталась выяснить источник запаха.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод раскрыл результаты проверок воздуха.