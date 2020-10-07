Как рязанцы отреагировали на запах навоза в городе

Второй день жители разных районов города жалуются на вонь.

Во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собрала комментарии пользователей в соцсетях и попыталась выяснить источник запаха.

Рязанцы сравнивали запах с «канализацией общественного туалета», «туалета на Казанском вокзале» и «выгребной ямой».

Некоторые рассказывали, что «наконец-то маска от коронавируса пригодилась на улице» и отмечали, что подобный запах — хороший метод борьбы с коронавирусом. «Действительно на улицу стало страшнее выходить, чем заболеть ковидом», — написал Александр Коростелев.

Осложнялась ситуация тем, что в областном центре уже неделю работает отопление, несмотря на теплую погоду. «В квартире 33 градуса, а нынче и окна не откроешь», — написала Евгения Баранова.

Кто-то из рязанцев намеревался звонить и писать президенту, а также просить блогера Юрия Дудя сообщить о проблеме. Однако большинство звонило в диспетчерскую службу городского управление по делам ГО и ЧС по телефону 55-00-41. Там рязанцы получили ответ, что «пахнем навозом, которым удобряют поля около Вышгорода и Листвянки».

Редакция РЗН. инфо также попыталась дозвониться до «дежурки». После 20 попытки диспетчер взял трубку и принял очередную заявку о непрятном запахе. Он рассказал, что 6 октября лаборатория выезжала и «никаких загрязняющих веществ в воздухе не обнаружила».

Редакция решила проверить версию об удобрении на полях

После этого редакция обзвонила сельхозпредприятия в районе Листвянки.

Руководитель СПК «Вышгородский» Николай Митрохин заявил, что его кооператив в настоящее время никаких подобных работ не проводит.

«Мы никогда свежим навозом не удобряем свои поля. Это нелогично. Нужно подождать три года, пока произойдет процесс гниения, чтобы на полях не появлялось больше сорняков. К тому же, после удобрений мы поля опахиваем. Да и вообще от Рязани до Вышгорода — 35 километров. Это какой силы должен быть запах», — отметил Митрохин.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Крестьянинов также подверг сомнению эту версию.

«Я живу во Льгово, у нас никакого запаха нет», — заключил Крестьянинов.