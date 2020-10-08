Рязанский нефтезавод раскрыл результаты проверок воздуха

Исследования проводили экологическая лаборатория нефтезавода и привлеченная лаборатория Росгидромета по области.

Рязанский нефтезавод раскрыл результаты проверок воздуха, которые проводили 6 и 7 октября. Лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны РНПК проводили экологическая лаборатория нефтезавода и привлеченная лаборатория Росгидромета по области.

Как сообщили в пресс-службе АО «РНПК», превышения ПДК не выявлено, предприятие работает в штатном технологическом режиме.

Напомним, 6 и 7 октября рязанцы в очередной раз пожаловались на запах навоза в городе. В минприроды также рассказали о результатах проверок.