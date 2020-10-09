Мэрия обеспокоилась качеством воздуха в Рязани

Администрация направила запросы в уполномоченные органы.

Мэрия обеспокоилась качеством воздуха в Рязани. По данным пресс-службы, лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.

Проверку начали после обращения жителей, которые жаловались на сильный неприятный запах в городе с 6 по 8 октября. С 19:00 6 октября до 23:00 8 октября лаборатория отобрала 19 проб воздуха в разных точках Октябрьского, Советского и Железнодорожного районах.

«Анализ проводился экспресс-методом с использованием газового хроматографа, позволяющим осуществлять измерение концентраций в атмосферном воздухе населенных мест, 9 загрязняющих веществ: метил-трет-бутилового эфира, гексана, бензола, метилметакрилата, толуола, ксилола, фенола, сероуглерода, сероводорода», — говорится в сообщении.

В результате значительное превышение предельной допустимой концентрации сероводорода зафиксировали 8 октября с 18:00 до 19:00 на площади Театральной. Вместе с тем в этот период во многих районах города ощущалось присутствие неприятного запаха.

Администрация направила запросы в уполномоченные органы с просьбой разобраться в ситуации и принять меры реагирования.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

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