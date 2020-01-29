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13:12, 29 января 2020 293
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Эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России

Эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России

Эксперты Минздрава предположили, что коронавирус скорее всего придет в Россию в середине февраля. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад НМИЦ ФПИ Минздрава.

Среди факторов, которые позволяют оценить риск завоза вируса как высокий, Чуланов называл: способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Приморским и Хабаровским краями, Еврейским автономным округом и Амурской областью, высокий темп прироста заболеваемости.

Автор доклада предположил, что китайский Новый год мог значительно способствовать распространению вируса из-за миграции населения.

Тем не менее риск распространения в России коронавируса эксперт оценил как «низкий». Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова Владимир Никифоров пояснил, что риск завоза в Россию коронавируса есть, тем не менее «никакой эпидемии не случится».

По последним данным, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053. Почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить. Еще 132 человека умерли.

Напомним, переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом.

Рязанцев предупредили о вспышке коронавируса 21 января. С подозрением на заражение уже госпитализировали жителей Санкт-Петербурга и Воронежа, симптомы вируса сложно отличить от внебольничной пневмонии, он передается воздушно-капельным путем.

Справка

Коронавирус — острое вирусное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. Инкубационный период инфекции, по приблизительным данным Минздрава, составляет от 2 до 14 суток.


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