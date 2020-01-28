Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

23:04, 28 января 2020 75
 0    0

Двух человек в Воронеже госпитализировали с подозрением на короновирус

Двух человек в Воронеже госпитализировали с подозрением на короновирус

Во вторник, 28 января, двоих жителей Воронежа госпитализировали с подозрением на короновирус. Об этом со ссылкой на собственный источник передает «Интерфакс».

Известно, что 35-летний мужчина и 55-летняя женщина несколько дней назад вернулись из Китая и обратились в больницу с признаками ОРВИ. Информацию официально подтвердили в местном правительстве.

Воронежцев доставили в больницу в противоэпидемической защите, сейчас они находятся в инфекционном боксе с отдельными входами в палаты.

Для определения типа вируса у пациентов в лаборатории Роспотребнадзора проведут анализы.

Напомним, ранее из-за подозрения на короновирус госпитализировали жителя Санкт-Петербурга.

Фото и видео из группы «Настоящий Воронеж» «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 834
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 134
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 578
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 661
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 399
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум