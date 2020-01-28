Двух человек в Воронеже госпитализировали с подозрением на короновирус

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Во вторник, 28 января, двоих жителей Воронежа госпитализировали с подозрением на короновирус. Об этом со ссылкой на собственный источник передает «
Известно, что 35-летний мужчина и 55-летняя женщина несколько дней назад вернулись из Китая и обратились в больницу с признаками ОРВИ. Информацию официально подтвердили в местном правительстве.
Воронежцев доставили в больницу в противоэпидемической защите, сейчас они находятся в инфекционном боксе с отдельными входами в палаты.
Для определения типа вируса у пациентов в лаборатории Роспотребнадзора проведут анализы.
Напомним, ранее из-за подозрения на короновирус
Фото и видео из группы «Настоящий Воронеж» «ВКонтакте»
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