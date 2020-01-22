В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина. Об этом сообщил телеканал
Врачи в костюмах химзащиты забрали из аэропорта Пулково пассажира, который провел отпуск в Китае. У него поднялась высокая температура.
Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев подтвердил, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус. Подробно о состоянии пациента не сообщается.
Ранее Роспотребнадзор распространил информация о
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанское МЧС получило три пожарных машины с современным оборудованием
|
cледующая новость →В Рязани появится киностудия «Дебют»
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.