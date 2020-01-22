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19:05, 22 января 2020 211
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В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину 1

В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину

В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Врачи в костюмах химзащиты забрали из аэропорта Пулково пассажира, который провел отпуск в Китае. У него поднялась высокая температура.

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев подтвердил, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус. Подробно о состоянии пациента не сообщается.

Ранее Роспотребнадзор распространил информация о новом коронавирусе (2019-nCoV) из Китая. К 21 января в мире зарегистрировали 291 подтвержденный случай заболевания. Большинство больных (287 человек) живут в китайских городах Ухань, Пекин, Шанхае и провинции Гуандун. Еще два человека — в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. В четырех случаях заболевание привело к смерти. Эксперты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку: уже известно о 15 заразившихся медработниках.

Фото Mash


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