Роспотребнадзор предупредил рязанцев об опасном коронавирусе из Китая

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Фото: Pixabay.com
На сайте рязанского управления Роспотребнадзора
Эксперты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку: уже известно о 15 заразившихся медработниках.
В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемиологической обстановкой и приняли меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.
Специалисты проработали действия в случае появления пациентов с коронавирусной инфекцией и обучили медперсонал.
Туристам рекомендовали не ездить в Ухань «до стабилизации ситуации». Кроме того, тем, кто отправился в Китай, советуют:
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.