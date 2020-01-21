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19:05, 21 января 2020 347
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Роспотребнадзор предупредил рязанцев об опасном коронавирусе из Китая

Роспотребнадзор предупредил рязанцев об опасном коронавирусе из Китая

Фото: Pixabay.com

На сайте рязанского управления Роспотребнадзора появилась информация о новом коронавирусе (2019-nCoV) из Китая. К 21 января в мире зарегистрировали 291 подтвержденный случай заболевания. Большинство больных (287 человек) живут в китайских городах Ухань, Пекин, Шанхае и провинции Гуандун. Еще два человека — в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. В четырех случаях заболевание привело к смерти.

Эксперты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку: уже известно о 15 заразившихся медработниках.

В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемиологической обстановкой и приняли меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.

Специалисты проработали действия в случае появления пациентов с коронавирусной инфекцией и обучили медперсонал.

Туристам рекомендовали не ездить в Ухань «до стабилизации ситуации». Кроме того, тем, кто отправился в Китай, советуют:

  • не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарки;
  • пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу;
  • использовать средства защиты органов дыхания (маски);
  • мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой;
  • при первых признаках заболевания обратиться к врачам.

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