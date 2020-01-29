Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом

Рязанец Тарас Андрух, который в феврале 2019 года переехал в Китай, рассказал РЗН. инфо о том, как коронавирус изменил обстановку в Поднебесной.

Молодой человек живет в провинции Шаньдун, город Циндао и Лайян. Работает преподавателем английского языка и инспектором на фабриках для российских компаний. Как ни странно, о вирусе Тарас узнал не от китайского правительства и даже не из новостей, а от своей девушки, которая учится в Лондоне.

«Впервые услышал от своей девушки, ездил ее навещать. Так как она следит за китайскими новостями постоянно, поделилась со мной. Это было еще в первой половине января. Тогда никто не говорил названия — просто информация, что новый вирус появился где-то на юге Китая», — вспомнил собеседник.

15 января Тарас вернулся домой и через несколько дней стал получать сообщения от друзей — они тоже делились информацией о коронавирусе. Стало известно и о заболевших жителях города Циндао, в настоящее время зарегистрировано 15 случаев заражения.

По словам рязанца, буквально за пять дней ситуация в провинции серьезно поменялась. Все стали ходить в масках, без них людей перестали пускать даже в магазины, при входе в которые у покупателей начали измерять температуру. Везде появились дежурные полицейские и охранники.

Как и рекомендовало местное правительство, Тарас в основном сидит дома, а выходить старается только в магазин за продуктами, которые моет так же тщательно, как и руки.

Людей на улице стало меньше, отметил молодой человек. Из-за вируса закрыли музеи, некоторые парки и туристические места.

«Сейчас китайский Новый год. Кафешки и театры в любом случае не работают, большинство из них. Людей на улице очень мало, хотя это не мешает им каждый вечер запускать их любимые фейерверки в честь праздников», — рассказал рязанец.

Ситуацию в провинции Шаньдун он называет спокойной. Местные жители не паникуют, а правительство ежедневно информирует их через сводки о количестве и географии зараженных.

«Мой город, как и вся провинция, располагается достаточно далеко от эпицентра, города Ухань. Там, наверное, не сладко. Но здесь, в целом, все так же, как и должно быть во время празднования весеннего фестиваля, не считая людей в масках и меньшего количества людей вокруг», — поделился собеседник.

По его словам, панику в основном наводят российские СМИ. Но, несмотря на то, что за Тараса переживают родственники, возвращаться на родину он не планирует.

«Китайцы очень оперативно и слаженно начали предпринимать меры. Плюс, учитывая инкубационный период до 14 дней, в который болезнь никак не проявляется, уезжать сейчас куда-то не имеет смысла. В России вряд ли смогут помочь в случае заражения. Тут у врачей хотя бы опыт уже какой-то есть лечения», — признался собеседник, добавив, что не хочет рисковать из-за возможности завезти коронавирус в Россию.

Он также отметил, что летальных случаев пока не очень много — в основном от вируса погибают люди с ослабленным или проблемным иммунитетом — пожилые или те, кто уже чем-то болел.

В российском посольстве русских, живущих в Китае, заверили, что ситуация не критична и находится под контролем. Точное происхождение коронавируса пока не установлено, однако есть две основные версии — заражение от летучих мышей или змей.

Вакцину намерены разработать в течение месяца, но, согласно прогнозам, пик заболеваемости еще не наступил. Аэропорт в Шанхае закрывать не планируют, эвакуировать граждан России — тоже.

Из-за дефицита масок людям рекомендуют делать их самим из марли или стирать использованные при высокой температуре с порошком, а затем проглаживать утюгом.