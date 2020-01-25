Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

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Фото: Pixabay.com
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал
У заразившихся появляются кашель, одышка, боль в грудной клетке, повышается температуры. Подтверить вирус может лабораторное исследование.
Напомним, в конце 2019 года в центральной провинции Китая Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ее возбудитель — коронавирус 2019-nCoV.
Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.
Россиянам посоветовали временно
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