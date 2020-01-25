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13:08, 25 января 2020 254
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Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

Фото: Pixabay.com

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал НТВ о симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). По его словам, этот вирус тяжело отличить от внебольничной пневмонии.

У заразившихся появляются кашель, одышка, боль в грудной клетке, повышается температуры. Подтверить вирус может лабораторное исследование.

Напомним, в конце 2019 года в центральной провинции Китая Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ее возбудитель — коронавирус 2019-nCoV.

Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.

Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Китай.


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