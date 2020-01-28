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Фото: Pixabay.com
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван пояснил, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, но заразиться можно, если потереть глаза грязными руками, передает
На раннем этапе у больных наблюдают повышенную температуру, слабость и сухой кашель. У тяжелобольных может быть затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности. В первом случае лечение займет около недели, во втором — от двух и более.
Как уточнил Ли Синван, в последнее время участились случаи легкой формы 2019-nCoV: у некоторых вовсе не доходило до воспаления легких.
По последним данным число жертв коронавируса
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