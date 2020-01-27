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11:18, 27 января 2020 137
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Суд повторно отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

Суд повторно отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

Арбитражный суд Центрального округа повторно отклонил жалобу рязанского миприроды по делу ООО «Биофармкомбинат», отравившего Кердь. Соответствующее постановление опубликовали на сайте суда.

В октябре прошлого года ведомство потребовало арестовать счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат», считая, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей, так как прибыль и уставной капитал (100 000 рублей) ООО «Биофармкомбинат» ниже требуемой суммы. Однако суд отказался арестовывать счета завода. Минприроды попыталось обжаловать на принятие обеспечительных мер в 20 арбитражном суде Тулы и арбитражном суде Центрального округа. Оба суда также не поддержал ведомство.

21 января арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении минприроды кассационной жалобы.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов. Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы.

Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприроды региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат» и выиграло его.

Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.


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