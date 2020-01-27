Суд повторно отклонил жалобу на отказ в аресте счетов завода, отравившего Кердь

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Арбитражный суд Центрального округа повторно отклонил жалобу рязанского миприроды по делу ООО «Биофармкомбинат», отравившего Кердь. Соответствующее постановление опубликовали на сайте суда.
В октябре прошлого года ведомство
21 января арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении минприроды кассационной жалобы.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприроды региона
Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках. Предприятие
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