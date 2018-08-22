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17:48, 22 августа 2018 517
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В минприроды назвали причину гибели рыбы в Пронском районе

В минприроды назвали причину гибели рыбы в Пронском районе

В региональном минприроды назвали причину загрязнения реки Кердь в Пронском районе, где погибла рыба.

В сюжете ГТРК «Ока» начальник отдела экологического надзора Андрей Машинистов рассказал, что из реки взяли пробу воды и провели административное расследование.

«Мы шли выше по течению, брали пробы природной воды, после чего было установлено, что данное загрязнение — это последствия сбросов ООО „Биофармкомбинат“, который находится в районе поселка Коровинского спиртзавода в Михайловском районе», — пояснил Машинистов.

Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

У ООО «Биофармкомбинат» взять комментарий не удалось: по двум телефонным номерам, доступным в интернете, никто не ответил.

Напомним, в июле в реке массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.


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