В минприроды назвали причину гибели рыбы в Пронском районе

В региональном минприроды назвали причину загрязнения реки Кердь в Пронском районе, где погибла рыба.
В сюжете ГТРК «Ока» начальник отдела экологического надзора Андрей Машинистов рассказал, что из реки взяли пробу воды и провели административное расследование.
«Мы шли выше по течению, брали пробы природной воды, после чего было установлено, что данное загрязнение — это последствия сбросов ООО „Биофармкомбинат“, который находится в районе поселка Коровинского спиртзавода в Михайловском районе», — пояснил Машинистов.
Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.
У ООО «Биофармкомбинат» взять комментарий не удалось: по двум телефонным номерам, доступным в интернете, никто не ответил.
Напомним, в июле в реке