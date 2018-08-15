В водоеме Рязанской области снова погибла рыба

В реке Кердь Пронского района снова погибла рыба. Она начала всплывать на поверхность 15 августа, пишет издательство «
Кроме того, вода в реке помутнела и стала плохо пахнуть. По словам эколога районной администрации Александра Жаворонкова, массово всплывал и малек рыбы, которому не хватало воздуха.
По этому вопросу уже обратились в госконтроль надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области.
Ранее подобная ситуация на Керди произошла 23 июля. Тогда рыба массово погибла из-за жары и разрастания сине-зеленых водорослей, поглощающих кислород.