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17:43, 15 августа 2018 160
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В водоеме Рязанской области снова погибла рыба

В водоеме Рязанской области снова погибла рыба

В реке Кердь Пронского района снова погибла рыба. Она начала всплывать на поверхность 15 августа, пишет издательство «Пресса».

Кроме того, вода в реке помутнела и стала плохо пахнуть. По словам эколога районной администрации Александра Жаворонкова, массово всплывал и малек рыбы, которому не хватало воздуха.

По этому вопросу уже обратились в госконтроль надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области.

Ранее подобная ситуация на Керди произошла 23 июля. Тогда рыба массово погибла из-за жары и разрастания сине-зеленых водорослей, поглощающих кислород.


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