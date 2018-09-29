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20:07, 29 сентября 2018 1 916
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В Рязанской области планируют закрыть два предприятия, загрязнявших воду и воздух

В Рязанской области планируют закрыть два предприятия, загрязнявших воду и воздух

Фото: Издательство «Пресса»

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятия «Биофармкомбинат» и ООО «Промпродукт», загрязнявших воду и воздух. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как показала проверка, спиртзавод «Биофармкомбинат» сбрасывал отходы в реку Кердь, от чего там массово погибла рыба.

По ситуации провели два административных расследования.

Как рассказал министр природопользования области Сергей Абрамов, проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

«Такая разница объясняется тем, что к нашему повторному визиту руководство подготовилось, но полностью устранить нарушения не успело. И сейчас я считаю нецелесообразным привлекать предприятие к административной ответственности. Поскольку нарушения — систематические, мы собрали материалы и обратились в суд за решением о приостановлении деятельности завода», — отметил он.

В Шиловском районе также проверили ООО «Промпродукт», производящее древесный уголь.

Выяснилось, что предприятие загрязняло воздух и продолжало работу после того, как ему предписали устранить нарушения. Как отметил Абрамов, минприродопользования также обратится в суд по этой проблеме.


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