Суд отказался арестовывать счета завода, отравившего Кердь

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Суд отказался арестовывать счета завода, который отравил реку Кердь. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.
С предложением наложить арест на счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат» выступило региональное минприроды. Ведомство посчитало, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей, так как прибыль и уставной капитал (100 000 рублей) ООО «Биофармкомбинат» ниже требуемой суммы. Однако суд отказал.
Ранее минприроды
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприродопользования региона
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.