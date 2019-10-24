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17:18, 24 октября 2019 217
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Суд отказался арестовывать счета завода, отравившего Кердь

Суд отказался арестовывать счета завода, отравившего Кердь

Суд отказался арестовывать счета завода, который отравил реку Кердь. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

С предложением наложить арест на счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат» выступило региональное минприроды. Ведомство посчитало, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей, так как прибыль и уставной капитал (100 000 рублей) ООО «Биофармкомбинат» ниже требуемой суммы. Однако суд отказал.

Ранее минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбрасывало в реку химические вещества.

Протяженность загрязненного участка составила 16 километров. Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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