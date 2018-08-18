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16:47, 18 августа 2018 358
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В Рязанской области отравили реку — соцсети

В Рязанской области отравили реку — соцсети

В Рязанской области отравили реку Кердь. Олег Розов опубликовал в группе «Типичная Рязань» пожаловался, что кто-то второй раз за лето сбросил в воду химические отходы.

«Приходили вчера, она (вода — прим. ред.) была мутная, но сегодня это вообще нечто. Просто ужас! — возмущается мужчина на видео. — Наша бедная Кердюшечка страдает второй раз за лето. Серая муть течет у нас здесь вместо веселой прозрачной речки… Единственное спасение — родник».

Мужчина также опубликовал фотографии. На одной из них в мутной воде видно всплывшую кверху брюхом рыбу.

Напомним, в конце июля на реке Кердь массово погибла рыба. Это происшествие повторилось в середине августа.

Справка:

Река Кердь — правый приток Прони. Она берет начало из озера у скопинской деревни Суровцы и впадает в Проню на 129-ом километре около Пронска.

(по материалам «Википедии»)


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