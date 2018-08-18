В Рязанской области отравили реку Кердь.
«Приходили вчера, она (вода — прим. ред.) была мутная, но сегодня это вообще нечто. Просто ужас! — возмущается мужчина на видео. — Наша бедная Кердюшечка страдает второй раз за лето. Серая муть течет у нас здесь вместо веселой прозрачной речки… Единственное спасение — родник».
Мужчина также опубликовал фотографии. На одной из них в мутной воде видно всплывшую кверху брюхом рыбу.
Напомним, в конце июля на реке Кердь массово
Справка:
Река Кердь — правый приток Прони. Она берет начало из озера у скопинской деревни Суровцы и впадает в Проню на 129-ом километре около Пронска.
(по материалам «Википедии»)