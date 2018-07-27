На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба

В реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. Об этом пишет ИД «
Вечером в понедельник, 23 июля, жители поселка Орловский Пронского района заметили, что к берегу реки стало прибивать дохлую рыбу. Она плыла кверху брюшками по течению от села Октябрьского в сторону поселка Орловский.
«Это были десятки, сотни рыбешек — и уклея, и подлещики с ладошку, и красноперка, — рассказал рыбак Виктор. — Огромных щук ловили руками».
По словам местных жителей на Керди это уже не первый подобный случай. Ранее в воде ничего не нашли.
В данный момент на водоеме запретили купаться и ловить рыбу. Специалисты выяснят причины массовой гибели рыбы.