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8:19, 27 июля 2018 5 059
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На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба

На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба

Фото: Издательство «Пресса»

В реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. Об этом пишет ИД «Пресса».

Вечером в понедельник, 23 июля, жители поселка Орловский Пронского района заметили, что к берегу реки стало прибивать дохлую рыбу. Она плыла кверху брюшками по течению от села Октябрьского в сторону поселка Орловский.

«Это были десятки, сотни рыбешек — и уклея, и подлещики с ладошку, и красноперка, — рассказал рыбак Виктор. — Огромных щук ловили руками».

По словам местных жителей на Керди это уже не первый подобный случай. Ранее в воде ничего не нашли.

В данный момент на водоеме запретили купаться и ловить рыбу. Специалисты выяснят причины массовой гибели рыбы.


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