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Николай Любимов прокомментировал решение суда по делу о загрязнении реки Кердь. Он сделал это на своей странице «ВКонтакте».
«За свои действия надо отвечать перед людьми. Экология нашего региона особенно волнует рязанцев — здесь каждая ошибка дорогого стоит и требует своевременного исправления. „Биофармкомбинат“ должен выплатить 3,8 млрд рублей за загрязнение реки Кердь в Михайловском районе. Минприроды Рязанской области выиграло суд — это важный прецедент, принципиальное решение для всех нас. Нарушители должны понимать и чувствовать ответственность, если одной совести не хватает», — написал губернатор.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Минприродопользования региона
Суд
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