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13:57, 15 сентября 2019 89
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Любимов прокомментировал решение суда по делу о загрязнении реки Кердь

Любимов прокомментировал решение суда по делу о загрязнении реки Кердь

Николай Любимов прокомментировал решение суда по делу о загрязнении реки Кердь. Он сделал это на своей странице «ВКонтакте».

«За свои действия надо отвечать перед людьми. Экология нашего региона особенно волнует рязанцев — здесь каждая ошибка дорогого стоит и требует своевременного исправления. „Биофармкомбинат“ должен выплатить 3,8 млрд рублей за загрязнение реки Кердь в Михайловском районе. Минприроды Рязанской области выиграло суд — это важный прецедент, принципиальное решение для всех нас. Нарушители должны понимать и чувствовать ответственность, если одной совести не хватает», — написал губернатор.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

Суд обязал завод выплатить 3,8 миллиарда рублей.


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