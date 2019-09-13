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11:07, 13 сентября 2019 418
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Суд обязал рязанский завод выплатить четыре миллиарда за отравление реки Кердь

Суд обязал рязанский завод выплатить четыре миллиарда за отравление реки Кердь

Суд обязал завод выплатить 3,8 миллиардов рублей за отравление реки Кердь. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

Во вторник, 10 сентября, Минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях разместили видео и пожаловались на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.


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