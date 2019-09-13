Суд обязал рязанский завод выплатить четыре миллиарда за отравление реки Кердь

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Суд обязал завод выплатить 3,8 миллиардов рублей за отравление реки Кердь. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
Во вторник, 10 сентября, Минприроды выиграло суд у ООО «Биофармкомбинат», который загрязнял реку в Михайловском районе.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Минприродопользования региона
Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.