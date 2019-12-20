Ночью на Лыбедском бульваре упала еще одна буква арт-объекта «Рязань»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ночью в пятницу, 20 декабря, на Лыбедском бульваре упала еще одна буква арт-объекта «Рязань». Надпись лишилась двух букв: «Р» и «Я».
Днем в четверг арт-объект «
По состоянию на 9:00 пятницы, 20 декабря, конструкцию полностью восстановили. На основании букв появились предупредительные надписи: «Осторожно! Скользко».
Напомним, в четверг, 19 декабря, также
Ранее арт-объект «Рязань 2020»
Позже стало известно, что аналогичная надпись появится со стороны цирка. На нее и украшение Лыбедского бульвара
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани отремонтировали дорогу на четырех улицах
|
cледующая новость →В Песочне сгорела «Приора»
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.