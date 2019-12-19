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В «Барсе на Московском» прокомментировали падение елки. В пресс-службе торгового дома отметили, что дерево рухнуло из-за сильного ветра.
Теперь елку намерены уменьшить в размерах и углубить ее в землю, чтобы не допустить подобных ситуаций.
Также для безопасности планируется расширить площадь ограждения.
Напомним, елка
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.