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На еще одну надпись «Рязань 2020» и украшение Лыбедского бульвара потратили 3,4 миллиона. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Согласно документации, в список работ вошли: установка 120 светодиодных снежинок, 25 световых люстр на фонари, оформление здания ДСК «Былина», оборудование фотозоны вокруг фонтана «Лоси», а также установка надписи «Рязань 2020» из пенопласта.
Последнюю установят около лестницы от остановки «Цирк», которая ведет на бульвар.
Напомним, ранее арт-объект «Рязань 2020»
Позже стало известно, что аналогичная надпись появится на Лыбедском бульваре со стороны цирка.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.