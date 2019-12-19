Возле «Барса на Московском» упала елка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 19 декабря, возле ТЦ «Барс на Московском» упала елка. Предположительно, она рухнула из-за сильного ветра.
На онлайн камерах видно, что сотрудники уже начали убирать упавшие игрушки.
Ранее МЧС предупреждало рязанцев о
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПутин прокомментировал решение WADA об отстранении российских спортсменов
|
cледующая новость →В Рязани прошло первое совещание по развитию кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника»
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.