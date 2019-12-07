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На Лыбедском бульваре начали устанавливать надпись «Рязань». Ее начали монтировать в день открытия «Новогодней столицы», 7 декабря.
Конструкция появилась около памятника Евпатию Коловрату.
На 15:00 субботы, 7 декабря, установлены только буквы «Ряза» из всего слова.
Напомним, в 17:00 на площади Ленина должен завершиться парад Дедов Морозов.
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