Искалеченной в Сасовском районе собаке нашли семью

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Собаке, которую хозяин искалечил вилами в Сасовском районе, нашли семью. Об этом сообщила
«Муха уже смело опирается на лапу, бегает, гуляет, отлично себя ведет! Передает всем привет! А тем временем в далеком Екатеринбурге его уже ждет большая семья! И Мухтар уже даже немного познакомился по видео с его будущими друзьями», — написала женщина в соцсети.
По словам зоозащитницы, на следующей неделе собаку снова
Напомним, собаку
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.