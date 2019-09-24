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Сасовцы стали собирать подписи в поддержку хозяина, искалечившего пса. Об этом
«Совершил преступление, подписи собрали, ответственности избежал?» — спросила она.
Напомним, на хозяина пса
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.