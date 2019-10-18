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15:12, 18 октября 2019 55
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У студентов рязанского филиала института культуры осталось две недели на перевод в головной вуз

У студентов рязанского филиала института культуры осталось две недели на перевод в головной вуз

У студентов рязанского филиала института культуры осталось две недели на перевод в головной вуз. Соответствующее уведомление от 17 октября опубликовали на сайте филиале МГИКа. До 3 декабря студенты должны написать заявления о согласии на перевод в головной вуз или об отказе от перевода.

«Затягивание сроков перевода отрицательно скажется на их положении, будет затягивать возможность скорейшей адаптации в головном вузе в учебном и бытовом пространстве, которую проще осуществить в начале учебного года, поставит их в совершенно невыгодную позицию неопределенности накануне зимней сессии», — говорится в сообщении.

В случае отказа, головной вуз перестанет нести ответственность за перевод студента.

Напомним, в среду, 16 октября, в Рязани закрыли филиал Московского института культуры.

О закрытии вуза стало известно в начале сентября. Рязанцы пытались спасти филиал и создали петицию против его ликвидации, а студенты записали видеообращение к Мединскому.

Московский институт пообещал обеспечить студентов рязанского филиала общежитием.


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