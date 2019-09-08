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16:09, 8 сентября 2019 120
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Ректор МГИК назвал «истинную причину» закрытия рязанского филиала института культуры

Ректор МГИК назвал «истинную причину» закрытия рязанского филиала института культуры

Рязанский филиал Московского государственного института культуры закроют из-за проверки Рособрнадзора, который намерен лишить учебное заведение лицензии. Об этом сообщил «ВидСбоку» со ссылкой на ректора МГИК Арсения Миронова.

В распоряжении издания оказалась записать закрытой встречи Миронова со студентами рязанского филиала. Ректор уговаривал студентов «не бузить» и согласиться на перевод в головной вуз.

На встрече Миронов отметил, что аварийное состояние здания — повод для закрытия.

«Истинная причина — в проверке Рособрнадзора, который намерен лишить лицензии учебное заведение, по данным Миронова, в ноябре», — говорится в сообщении.

По информации издания, у вуза «есть время до ноября».

«Обычно Рособрнадзор дает два месяца, иногда больше. Сейчас поставлен самый строгий, жесткий график, чтобы невозможно было справиться. Они уже не будут его сдвигать, они его поставили и все. Они могли бы поставить до конца года, но они этого не сделали уже. Если бы они были настроены на сохранение, они бы это сделали», — сказал Миронов.

Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры стало известно 2 сентября. Решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже рязанцы создали петицию против закрытия.

Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года. Руководство института рассказало о причинах закрытия. Студенты закрывающегося рязанского института культуры записали видеообращению к министру Владимиру Мединскому.

Фото с сайта рязанского филиала института культуры


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