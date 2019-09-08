Ректор МГИК назвал «истинную причину» закрытия рязанского филиала института культуры

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Рязанский филиал Московского государственного института культуры закроют из-за проверки Рособрнадзора, который намерен лишить учебное заведение лицензии. Об этом сообщил «
В распоряжении издания оказалась записать закрытой встречи Миронова со студентами рязанского филиала. Ректор уговаривал студентов «не бузить» и согласиться на перевод в головной вуз.
На встрече Миронов отметил, что
«Истинная причина — в проверке Рособрнадзора, который намерен лишить лицензии учебное заведение, по данным Миронова, в ноябре», — говорится в сообщении.
По информации издания, у вуза «есть время до ноября».
«Обычно Рособрнадзор дает два месяца, иногда больше. Сейчас поставлен самый строгий, жесткий график, чтобы невозможно было справиться. Они уже не будут его сдвигать, они его поставили и все. Они могли бы поставить до конца года, но они этого не сделали уже. Если бы они были настроены на сохранение, они бы это сделали», — сказал Миронов.
Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры
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