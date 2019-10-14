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16:50, 14 октября 2019 149
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Рязанский институт культуры отчитался об устранении нарушений

Рязанский институт культуры отчитался об устранении нарушений

Рязанский филиал МГИК отчитался об устранении нарушений. Соответствующий документ опубликовали на сайте вуза с подписью врио ректора Сергея Власенко.

В отчет говорится о проведенных мероприятиях и устранении всех несоответствий, которые указал Рособрнадзор в акте проверки.

Напомним, аккредитацию рязанского филиала института культуры приостановили и дали месяц на устранение нарушений.

О закрытии филиала стало известно в понедельник, 2 сентября. Такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже рязанцы создали петицию против закрытия «Кулька». Корреспондент RZN.info показал, как выглядит здание изнутри, в каком состоянии его крыша.


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