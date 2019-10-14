Рязанский институт культуры отчитался об устранении нарушений

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Рязанский филиал МГИК отчитался об устранении нарушений. Соответствующий документ опубликовали на сайте вуза с подписью врио ректора Сергея Власенко.
В отчет говорится о проведенных мероприятиях и устранении всех несоответствий, которые указал Рособрнадзор в акте проверки.
Напомним, аккредитацию рязанского филиала института культуры
О закрытии филиала
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».