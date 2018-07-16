Закрытие ЧМ-2018. Главные новости выходных, 14-15 июля

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Прошли еще одни жаркие июльские выходные, которые запомнятся всему миру закрытием чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Франция во второй раз в истории победила в мундиале, хорваты стали вторыми, бельгийцы — третьими.
Вспомним главные новости Рязани за прошедший уикенд.
В субботу, 14 июля, в городском парке на улице Ленина прошел концерт «Спорт и рок», приуроченный к закрытию ЧМ-2018. Рязанцы услышали рок-хиты Тины Тернер, групп Nirvana, Queen, и AC/DC, а также все желающие смогли сделать аквагрим и сфотографироваться с символом турнира — волком Забивакой. У турбазы в Ласкове рязанка нашла открытые очистные сооружения. По ее словам, полные воды глубокие колодцы и бетонные бассейны находятся в 30 метрах от дороги.
А в Рязани на улице Почтовой забили «гейзеры». Позже рабочие «раскопали» главную пешеходную улицу города.
В Касимове начала разрушаться недавно построенная ротонда. Местные жители рассказали, что трещины по ней пошли еще ранней весной.
Не обошлось и без аварий. У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. По словам очевидцев, водитель остался жив. В Борках же «десятка» влетела в Datsun.
В воскресенье, 15 июля, пробка на Солотчинском мосту растянулась на шесть километров. Рубрика «известные рязанцы». Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина вновь порадовала своих поклонников обнаженными фотографиями. На этот раз актриса сфотографировалась голой на пшеничном поле в ермишинском селе Савватьма.
А рязанец Алексей Прохоров в эфире «Поля чудес» пригласил Якубовича в Рязани на День ВДВ.