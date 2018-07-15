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19:54, 15 июля 2018 1 968
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Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу

Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу

Фото: FIFA.com

Франция выиграла чемпионат мира по футболу. Встреча с хорватами на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля, закончилась со счетом 4:2.

Перед финальной игрой на арене прошла церемония закрытия ЧМ-2018. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнили официальную песню мундиаля «Live It Up».

Кубок за победу на турнире вынесли российская топ-модель Наталья Водянова и бывший защитник сборной Германии Филипп Лам.

Игра началась в 18:00. Автогол Марио Манджукича на 18-й минуте игры вывел Францию вперед. На 28-й минуте Иван Перишич сравнял счет.

На 38-й минуте матча нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил второй гол в ворота хорватов.

Во второй тайме отличись Поль Погба и Килиан Мбаппе: они забили еще два мяча в пользу французов. На 69-й минуте нападающий Хорватии Марио Манджукич ногой срезал мяч в пустые ворота.

Финальный матч ЧМ-2018 посетили президенты России, Франции и Хорватии, глава ФИФА Джанни Инфантино и другие гости.

Бельгия завоевала третье место на турнире, Хорватия стала второй, французы взяли Кубок мира во второй раз. Впервые они победили на домашнем мундиале в 1998-м

Напомним, кошка Кеса из Рязани предсказала победу Хорватии.


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