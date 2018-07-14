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12:15, 14 июля 2018 1 573
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Толкалина сфотографировалась голой на пшеничном поле в рязанском селе

Толкалина сфотографировалась голой на пшеничном поле в рязанском селе

Любовь Толкалина сфотографировалась голой на пшеничном поле в ермишинском селе Савватьма. Актриса поделилась снимками в своем Instagram.

«Фотографировались мы конечно голышом. В пшенице иначе никак… Природа требует природы. Но в ленту голыша никак нельзя… Как известно, у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие… самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — подписала Толкалина фотографию с обнаженной спиной.

Она решила завести отдельный аккаунт для снимков в стиле ню.

Поклонники актрисы встретили эту фотосессию неоднозначно. Одни восхищались «хорошей природой тела» Толкалиной («Вы и сзади красивая»), другие негодовали («Жуть тощая») и иронизировали («Букашки-муравьишки не кусают?»).

До этого актриса обнажалась на камеру в день летнего солнцестояния.


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